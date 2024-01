Am WEF: Affenforscherin Jane Goodall redet uns allen ins Gewissen

Es herrscht ein Grossandrang vor der Bühne: Hier will jemand ein Foto mit Jane Goodall, eine andere sich kurz mit ihr austauschen, und dort einer der bald 90-jährigen Britin für ihren unermüdlichen Einsatz danken. Geduldig lässt Goodall all dies mit ihr geschehen, nachdem sie am Open Forum, dem alljährlichen «WEF für alle» an der Alpinen Mittelschule in Davos, gerade eine knappe Stunde mit CNN-Moderator Fareed Zakaria über ihr Leben und ihre Mission gesprochen hat.