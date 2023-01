Das WEF im O-Ton

Mit Spannung war er erwartet worden: der Auftritt von Liu He, dem Vizepremier der Volksrepublik China, in Davos. Welche Rolle wird und will China international in Zukunft spielen? Wie geht es weiter mit der chinesischen Wirtschaft, die wegen der erst im Dezember aufgegebenen Null-Covid-Strategie im Jahr 2022 lediglich um drei Prozent zulegen konnte – und damit das Ziel von 5,5 Prozent klar verfehlte? Und wie stellt sich die aktuelle Pandemielage im Reich der Mitte dar? Die Antworten darauf erhoffte man sich von Liu He.