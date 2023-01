Die Bündner Behörden sind mit dem WEF 2023 zufrieden

Mit dem Jahrestreffen des World Economic Forum (WEF) in Davos sei es auch dieses Jahr gelungen, «einen friedlichen Ort des Dialogs zu organisieren»: So wird Marcus Caduff, Präsident des WEF-Ausschusses der Bündner Regierung, in einer Medienmitteilung vom Freitag zitiert. Insgesamt hätten an dem Anlass 110 völkerrechtlich geschützte Personen teilgenommen, darunter Staats- und Regierungschefs aus knapp 40 Ländern.