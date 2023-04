Die Rehaklinik in Braunwald hat einen neuen Chefarzt

Maritz schloss 1992 sein Medizinstudium an der Universität Basel ab, promovierte an der gleichen Fakultät und legte 2005 seinen Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie ab. Als Assistenzarzt arbeitete er in verschiedenen Spitälern beider Basel und im Kanton Solothurn. Als Oberarzt war er in der kantonalen psychiatrischen Klinik Liestal sowie bei den externen psychiatrischen Diensten Olten tätig. Er war auch rund ein Jahr als externer Supervisor in der Rehaklinik Braunwald tätig. Seit 2006 führt er eine eigene Praxis in Olten.