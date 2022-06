Von Swatch, Schwingern und Spitzenkämpfen

Kein Geringerer als der damalige Verkehrsminister, Bundesrat Moritz Leuenberger, gab in der ersten Ausgabe der «Südostschweiz» am 2. Juni 1997 Auskunft – über «Alpenschutz, Neat und bilaterale Verträge», wie es im Untertitel zum grossen Interview hiess. Das Leuenberger-Interview gehörte zum sogenannten Mantelteil der Zeitung, es erschien also in allen Ausgaben vom Rheintal bis an den Vierwaldstättersee.