Von Neueröffnung über Perspektive bis Umnutzung

Simon Elsener ist froh, dass ins Café am Hauptplatz wieder Leben einkehrt. Der Chef von Rapperswil Zürichsee Tourismus macht sich vor der Neueröffnung höchstpersönlich ein Bild vom «Koivu». So heisst das neueste Lokal in der Rapperswiler Altstadt, das am Mittwoch Eröffnung feiert. Seit Ende Mai ist das Café an prominenter Lage unterhalb des Schlosses zu. Zuvor empfing das frühere «Burgcafé» Gäste dreieinhalb Jahre unter dem Namen «Kaffee Klatsch». Wegen der Schwierigkeiten rund um Corona zogen sich die Betreiber in ihre Stammlande im Bündnerland zurück.