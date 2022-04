Von Ilanz auf den Piz Mundaun – bald mehr als nur ein Traum?

Als ersten Schritt für die Realisierung dieses Bergbahnprojekts hat «Rhein und Rauf» eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Diese soll gemäss Maissen mögliche Varianten der Bergbahn aufzeigen sowie deren Wirtschaftlichkeit und die raumplanerischen Voraussetzungen. Die Ilanzer Gemeindepräsidentin rechnet bis Mitte Jahr mit den Ergebnissen. Eine Idee zur Linienführung der neuen Bahn verrät Maissen aber bereits jetzt: «Eine Möglichkeit ist, die Talstation beim Standort des Center Mundaun, also beim ehemaligen Standort der Migros, zu platzieren. Mit dem Bahnhof in Gehdistanz wäre damit die Anbindung der Bergbahn ans ÖV-Netz garantiert.»