Über die Hälfte der Produkte fällt beim Ostschweizer Vitamin-Test durch

Vitamine sind lebenswichtige Nährstoffe. Viele Menschen sind sich der Wichtigkeit einer genügenden Versorgung mit Vitaminen bewusst, aber auch der Meinung, sich mit der normalen Ernährung nicht ausreichend mit Vitaminen zu versorgen. Die Lebensmittelindustrie bietet eine grosse Palette an Produkten an, deren besondere Zusammensetzung entsprechend angepriesen wird. Sowohl aus ernährungsphysiologischer Sicht als auch zur Verhinderung von Täuschungen ist es wichtig, dass die tatsächliche Menge an Vitaminen richtig deklariert wird.