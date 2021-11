Visit Glarnerland setzt auf Agrotourismus

Die bisherigen Träger des Agrotourismus Glarnerland wollen die Aktivitäten im Bereich Agrotourismus intensivieren. Mit dem Anschluss an Visit Glarnerland stehe jetzt dafür doppelt so viel Budget zur Verfügung als vorher. Ein wichtiges Ziel mit der neuen Zusammenarbeit ist gemäss Mitteilung die Vorbereitung auf das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest 2025 im Glarnerland. (so)