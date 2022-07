Vergleiche, die keine sind

Der Vergleichsdienst Comparis wird wohl am häufigsten in Zusammenhang mit den Krankenkassenprämien in der Schweiz genannt. Auch in diesem Jahr werden wieder viele Bürgerinnen und Bürger auf das Onlineportal «comparis.ch» klicken, wenn dort Ende September oder Anfang Oktober die teuersten und die günstigsten Krankenkassen präsentiert werden. Zahlreiche Versicherte werden daraufhin die Kasse wechseln, einige wohl schon zum wiederholten Mal. Zumindest für ein Jahr können die versicherten Personen dann hoffentlich einige Franken sparen.