Nur noch die Karte an den Venda-Automaten halten

Zu viele Bedienungsschritte, zu lange Ladezeiten und eine zu häufige Eingabe des PIN-Codes: Diese Punkte wurden am neuen Bündner ÖV-Ticketsystem Venda kritisiert. Venda wurde am 11. Dezember des vergangenen Jahres in Davos und am 20. Februar dieses Jahres im Raum Chur eingeführt. Wie Reaktionen zeigten, wurde Venda vor allem für Seniorinnen und Senioren zum Problem. Für sie stieg nicht nur die Gefahr, während des Billettkaufs im fahrenden Bus zu stürzen.