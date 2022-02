Unser Expertenteam beantwortet Fragen zur Steuererklärung

Was wird benötigt, um die Steuererklärung elektronisch einzureichen? Wie können Belege der Steuererklärung beigefügt werden? Wie werden die Daten übermittelt? Und ist das überhaupt sicher? Solche und andere Fragen zur kürzlich ins Haus geflatterten Steuererklärung können Leserinnen und Leser der «Südostschweiz» am Steuertelefon stellen. Am Donnerstag, 3. Februar (von 9 bis 11 Uhr), und am Dienstag, 8. Februar (von 17 bis 19 Uhr), beantworten Expertinnen und Experten von Treuhand Suisse und Expert Suisse für den Kanton Graubünden im Medienhaus in Chur Fragen rund um das Thema Steuern. Die Fragen könnten am Telefon unter 081 255 55 33 oder per E-Mail auf steuern@suedostschweiz.ch gestellt werden. Das Angebot ist kostenlos.