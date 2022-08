Und ewig locken die Berge

Im ersten Halbjahr 2022 haben in Graubünden 28,9 Prozent mehr Gäste übernachtet als im gleichen Zeitraum des Vorjahrs. Das hat das Bundesamt für Statistik (BFS) am Freitag mitgeteilt. Das tönt nach viel, ist aber im nationalen Vergleich unterdurchschnittlich. Gesamtschweizerisch haben die Logiernächte in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres um 47,3 Prozent zugelegt, und auch in den anderen bedeutenden Wintersportkantonen Bern (45,9 Prozent) und Wallis (41,1 Prozent) war die Zunahme grösser.