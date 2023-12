Es ist zum Röhren: Wildfleisch aus dem Ausland statt der Region – weil es günstiger ist

Die Kontrollen ergaben, dass von insgesamt 34 überprüften Lebensmittelbetrieben in Graubünden und Glarus – darunter 32 Restaurants, eine Metzgerei und ein Betrieb zur Wildbearbeitung – in 13 Betrieben Mängel festgestellt wurden. In sieben Fällen wurde fälschlicherweise Schweizer oder regionale Herkunft angegeben, obwohl das Wildfleisch aus dem Ausland stammte. In fünf Fällen wurde anstelle des genauen Herkunftslandes lediglich die EU deklariert. Zudem konnte ein Betrieb die behauptete Herkunft des Fleisches aufgrund fehlender Unterlagen nicht nachweisen.