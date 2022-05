Tunnelende ist erreicht

Was für eine Wintersaison für die Bündner Bergbahnen! Ein Winter, der immer noch durch Corona und die Massnahmen zur Bekämpfung des Virus beeinflusst wurde, hat sich als der beste der letzten 15 Jahre erwiesen. Corona sorgte dafür, dass viele Schweizerinnen und Schweizer immer noch überwiegend ihre Ferien im Inland verbrachten. Gleichzeitig öffnete die Schweiz in der Wintersaison schon deutlich rascher als viele andere europäischen Länder und lockte so auch Touristinnen und Touristen aus dem Ausland in die Schweiz.