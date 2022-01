Tourismusmotor läuft wieder auf Hochtouren

In Sachen Corona lassen die jüngsten Entwicklungen etwas Hoffnung aufkommen: Die Covid-bedingte Auslastung der Spitäler ist seit Jahresbeginn trotz exorbitanter Fallzahlen rückgängig (Ausgabe vom Samstag); und in Bundesbern wird gar schon mit der Aufhebung von Massnahmen geliebäugelt, sollte sich der jetzige Trend fortsetzen. Zuversicht macht sich auch in den Wintersportgebieten des Kantons breit, wie eine Umfrage in den grösseren Tourismusdestinationen zeigt. Und dabei tritt auch zutage: Corona dürfte sich sogar als Entwicklungsbooster für den Tourismuskanton erweisen.