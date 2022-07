Strom in der Gemeinde Glarus wird teurer

Als Grund für den Preisaufschlag beim Strom geben die TB die «rekordhohen» Einkaufspreise für Strom an. Diese wiederum seien eine Folge des Kriegs in der Ukraine und von Abschaltungen von Atomkraftwerken in Frankreich für Revisionen. Aber auch der Umbau des eigenen Kraftwerks in Luchsingen trägt zum höheren Strompreis bei. Denn der dadurch wegfallende Strom muss auf dem Markt eingekauft werden.