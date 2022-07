Steuerfüsse in den Gemeinden sinken

Fliesst über mehrere Jahre mehr Geld in die staatliche Kasse, als im selben Jahr ausgegeben wird, so werden früher oder später Forderungen nach Steuersenkungen laut. Das zeigen beispielsweise die Diskussionen im Grossen Rat in der Junisession, als die kantonale Rechnung 2021 besprochen wurde. Gleich aus mehreren Parteien wurden Stimmen laut, die sich grundsätzlich offen zeigen für Steuersenkungen oder diese gar relativ vehement forderten (FDP, SVP).