Strom wird abermals teurer – aber es trifft nicht alle gleich

Die Globalisierung hat auch die heimische Steckdose längst erreicht. Der Krieg in der Ukraine oder Produktionsschwankungen bei ausländischen Kraftwerken schlagen sich über den internationalen Strommarkt ebenso in der heimischen Stromrechnung nieder wie tiefe Pegel in den Schweizer Stauseen, die etwa im vergangenen Jahr national für Sorgenfalten sorgten. Auch wenn sich die Preise an den internationalen Märkten gegenüber den exorbitanten Höhenflügen im vergangenen Jahr wieder beruhigten: Die Haushalte bekommen davon kaum etwas zu spüren.