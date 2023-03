Wer im Glarnerland eine Wohnung mieten will, muss tiefer in die Tasche greifen

Am meisten abgenommen gegenüber Januar haben die Mieten in Nidwalden (-2,2 %), Uri (-1,5 %) und Neuenburg (-1 %). In den anderen Kantonen zeigten sich laut Meldung im Februar nur geringfügige Änderungen. Ein Rückgang zeigte sich bei den Städten in Zürich (-1,4 %) und Lausanne (-1,7 %), während sich die Mieten in Lugano (+1,7 %) verteuerten. Der Homegate-Mietindex wird von Homegate und der Zürcher Kantonalbank erhoben. (sda)