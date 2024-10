Fische wandern im Poschiavino in Miralago bald wieder hindernisfrei

In Miralago am Lago di Poschiavo fasst Repower das Wasser für die Stromproduktion im Kraftwerk Campocologno. In den nächsten drei Jahren werden sämtliche Anlagen dieser Wasserfassung komplett erneuert und modernisiert, wie das Unternehmen mitteilt. Dabei werde die Restwassermenge des Flusses Poschiavino deutlich erhöht und die Fischgängigkeit wiederhergestellt.