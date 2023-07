Ab 2025 wird im Bergell mehr Strom produziert

Seit dem Bergsturz vor knapp sechs Jahren steht das EWZ-Kraftwerk in Bondo still. Nun haben zu Beginn dieses Monats die Bauarbeiten für die Wiederinbetriebnahme begonnen, wie es in einer Mitteilung des EWZ heisst. Die Fassungsanlage bei Prä im Bondascatal wird umfassend erneuert, indem auf der bestehenden Staumauer eine neue, robuste Wasserfassung erstellt wird. Diese muss schwierigen geologischen Verhältnissen gerecht werden, wie die Verantwortlichen schreiben, denn Experten schliessen weitere Murgänge nicht aus. Dank einer massiven Bauweise und dem steilen Gelände soll die Wasserfassung nach einem allfälligen Murgang rasch wieder instand gesetzt werden können.