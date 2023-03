Das Hotel und Restaurant «Kerenzerberg» fusioniert ganz mit dem Sportzentrum

Das Hotel-Restaurant «Kerenzerberg» in Filzbach ist Teil des Sportzentrums Kerenzerberg. Neben zahlreichen Sportlerinnen und Sportler, die das Hotel nutzen, ist das Restaurant auch bei Ausflüglern und Einheimischen beliebt. Nun stehen jedoch Veränderungen an, wie das Sportzentrum Kerenzerberg am Dienstag ankündigte. Das Hotel werde neu als «Sporthotel» strukturell, strategisch und organisatorisch zu 100 Prozent ins Sportzentrum integriert.