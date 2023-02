Die Sportbahnen Braunwald AG erhält einen neuen Geschäftsführer

Der Verwaltungsrat der Sportbahnen Braunwald AG wählte Angehrn einstimmig zum neuen CEO, wie in der Mitteilung weiter steht. Laut dieser ist Angehrn 46-jährig, wohnt mit seiner Familie in Schänis und leitete in den vergangenen zwei Jahren die Sportbahnen Hochwang mit den Sparten Bergbahn sowie Gastronomie und Hotellerie. Nach seinem Universitätsabschluss in Betriebswirtschaft und einem Nachdiplom-Studium in Projektmanagement leitete er einen Bereich im Bundesamt für Verkehr.