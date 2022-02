So viel kostet der Strom in eurer Gemeinde

Wer in der Schweiz als normaler Haushalt Strom bezieht, ist dem Tarif in seiner Gemeinde ausgeliefert. Und was beim Brotbeispiel von zuvor nicht denkbar wäre, ist beim Strom Tatsache. In Jenins kostet der Strom 23,7 Rappen pro Kilowattstunde, in Brusio lediglich elf Rappen. Freie Auswahl, also einen freien Markt, gibt es nicht – ausser bei Grosskunden. Die Ems-Chemie AG kann also durchaus frei entscheiden, von welchem Anbieter sie ihren Strom bezieht, Familie Meier aus Domat/Ems allerdings nicht.

Wohnort bestimmt den Preis