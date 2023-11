So sieht die stark renovierte Migros Gäuggeli in Chur jetzt aus

Sieben Monate nach Beginn ist der Umbau der Migros Gäuggeli in Chur abgeschlossen. Den Anstoss haben neue Vorschriften bezüglich Erdbeben- und Brandschutz gegeben. Diese Gelegenheit habe man laut Philipp Zingg, Gesamtprojektleiter Baumanagement, genutzt, um gleich die gesamte Filiale zu modernisieren. «Mit der neuen Ausstattung spielen wir in der Champions League der Einzelhändler», so Jadranko Lesic, Geschäftsführer, mit einem Schmunzeln.