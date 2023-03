Kann man noch guten Gewissens Ski fahren?

Eine Zukunft hat er, der Skitourismus im Kanton Graubünden. Zumindest in den nächsten 20 Jahren. Davon ist Christoph Marty, Klimatologe am Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) in Davos, überzeugt. Die grossen Skigebiete im Kanton, die auch gute Beschneiungsanlagen haben, sicherlich auch länger. Und das, obwohl solch schneearme Winter, wie wir einen etwa in diesem Jahr erlebt haben, in Zukunft häufiger werden.