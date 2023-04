Der Hänggiturm prägt den Eingang

«Rubia» heisst das Siegerprojekt aus dem Architekturwettbewerb für den nördlichsten Teil des Kartoni-Areals in Ennetbühls mit dem markanten Hänggiturm im Zentrum. Rubia ist der lateinische Name der Pflanzengattung der Krappe, deren Wurzeln einen roten Farbstoff enthalten. Damit wurden früher die an den Glarner Hänggitürmen zum Trocknen aufgehängten Baumwolltücher leuchtend rot gefärbt.