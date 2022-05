Sexualisierte Gewalt soll für Kinder kein Tabuthema sein

von Hans Speck

Zum Auftakt des Jubiläumsjahrs «5 Jahre Anna Göldi Museum» und «15 Jahre Anna Göldi Stiftung» läuft seit dem 2. April bis am 30. Oktober im Anna Göldi Museum in Ennenda die Ausstellung «Uns reichts!». Die Sonderausstellung entstand aus einer Zusammenarbeit mit der Menschenrechtsorganisation Amnesty International. Sie zeigt in Leuchtkästen inszenierte Fotografien von Anne Gabriel-Jürgens. Diese wurden von den Grafikdesignerinnen Brigitte Lampert und Katharina Hofer sowie der Journalistin Alea Rentmeister mit Texten verbunden.