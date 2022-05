Rückzug, Verkauf und Direktionsübernahme

Alles neu macht der Mai, heisst eine Redewendung. Umgemünzt trifft das auch auf die Davoser Hotellerie zu, denn hier sind gewichtige Veränderungen erfolgt. Eine davon betrifft das Hotel «Rixos» in Davos Dorf. Es zählt nebst dem Steigenberger «Belvédère» und dem «Seehof» zu den einzigen Betrieben in Davos, die mit fünf Sternen klassifiziert sind. Das «Rixos»-Hotel wird von der gleichnamigen Hotelgruppe im Managementvertrag geführt, die Immobilie ist im Besitz der in Davos domilizierten Davos Luxury Properties AG (DLP).