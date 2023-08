Kein Umsatzrückgang bei Davoser Bergbahnen

Wie in anderen Skidestinationen konnte in der vergangenen touristischen Hauptsaison auch in Davos keine Rede von einem schneereichen Winter sein. Frau Holle kochte sozusagen auf Sparflamme. So dünn wie die Naturschneedecke fiel das Resultat des Geschäftsjahrs 2022/23 der Davoser Bergbahnen Rinerhorn AG letztlich dann aber doch nicht aus. Das Tochterunternehmen der Davos Klosterser Bergbahnen AG erzielte einen Gesamtumsatz von 6,58 Millionen Franken (Vorjahr 6,28 Millionen Franken). Der Verkehrsertrag ging um 4,4 Prozent auf rund 3,55 Millionen Franken zurück.