Zu wenig Lokführer: RhB musste Züge ausfallen lassen

Es war am Samstag, 3. Juni, als die RhB aufgrund eines kurzfristigen Lokführermangels mehrere Regio-Express-Züge zwischen Chur und Thusis ausfallen lassen musste. Betroffen von Ausfällen war an besagtem Wochenende auch die Strecke Chur–Arosa, wo vier Halbstundentakt-Züge gestrichen wurden. Und zuletzt fielen am vergangenen Wochenende, also am 1. und 2. Juli, ebenfalls auf der Arosalinie insgesamt vier Züge aus, wie die «NZZ» und zuvor das Onlineportal «GR Heute» berichteten. Im Gegensatz zum Juni-Wochenende wurde diesmal von der RhB ein Bahnersatzbusbetrieb angeboten.