Immer mehr Touristen wollen auch im Sommer in Graubünden übernachten

4,1 Millionen Logiernächte verzeichnete die Schweizer Hotellerie in diesem Juni. 2,2 Millionen Gäste davon kamen aus dem Ausland. Das sind 95'000 Logiernächte mehr im Vergleich zum Vorjahr, wie das Bundesamt für Statistik schreibt. Die Schweizer Hotels haben also einen Gästerekord aufgestellt. Im ersten halben Jahr gab es 476'000 Logiernächte mehr gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt gab es von Januar bis Juni 20'067'155 Logiernächte.

Mehr der Winterkanton, doch auch die Sommerzahlen lassen sich zeigen

In diesem Juni gab es in Graubünden 352'229 Logiernächte. Das sind 125'164 Übernachtungen mehr als im Juni des Coronajahrs 2020. Am besten im ersten halben Jahr war im Kanton der Februar mit 844'220 Übernachtungen. Damit zeigt sich einmal mehr, dass Graubünden mehr ein Kanton für den Wintertourismus ist. Doch auch die Sommerzahlen lassen sich dieses Jahr zeigen.