Gute Nachrichten trotz schwierigen Zeiten

460.60 Franken: Diesen Betrag erhält der Kanton in diesem Jahr von der Graubündner Kantonalbank (GKB) überwiesen – pro Einwohnerin und Einwohner, notabene. Insgesamt schüttet die Bündner Staatsbank 106,3 Millionen Franken Dividende aus, davon 92,8 Millionen Franken in die Staatskasse. Auch die übrigen Besitzerinnen und Besitzer von Partizipationsscheinen (PS) dürfen sich freuen: Sie erhalten 42.50 Franken pro Stück. Kein Wunder also, sprach Bankpräsident Peter Fanconi am Freitag vor den Medien in Chur von einer «sehr guten Nachricht», die er überbringen dürfe.