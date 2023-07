Bündner Firmengründungen im Allzeithoch

Es ist ein Halbjahr wie keines zuvor. «Noch nie gab es so viele Firmengründungen in einem ersten Halbjahr wie 2023», vermeldete die Schweizer Nachrichtenagentur Keystone-SDA Anfang der Woche mit Verweis auf das Institut für Jungunternehmen IFJ. 25’836 Gründungen wurden landesweit bis vergangenen Dienstag – also dem 27. Juni – verzeichnet, 4,5 Prozent mehr als in der Vorjahresperiode und 0,4 Prozent mehr als im Rekordjahr 2021.