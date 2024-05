Klimakrise ist kein Thema: Fast die Hälfte der Schweizer fliegt in die Ferien

Die Klimajugend ist laut, und sie engagiert sich stark – trotzdem scheinen ihre Kernbotschaften insbesondere bei der jungen Generation in der Schweiz auf taube Ohren zu stossen. Ein Indiz dafür: Vor allem Junge setzen auf das Flugzeug, wenn es darum geht, in die Ferien zu verreisen. Das zeigt eine neue, repräsentative Befragung des Vergleichsdienstes Comparis. Über die Hälfte der jungen Erwachsenen fliegen in die Ferien, das Auto verwenden weniger als ein Drittel, den klimafreundlichen Zug nur gerade 13 Prozent (siehe Grafik unten). Trotz Flugscham-Diskussion verzichtet dieses Jahr ausserdem gerade einmal jede fünfte Person in der Schweiz zwischen 18 und 35 Jahren ganz aufs Fliegen. Zum Vergleich: Bei den Älteren – den über 56-Jährigen – sind es mit 38 Prozent fast doppelt so viele.