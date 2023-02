Roger Rhyner und Leopold Ramhapp geben bei Glarus Service den Ton an

Der Geschäftsführer von Visit Glarnerland, Fridolin Hösli, bleibt vage, als er die künftigen Aufgaben des Duos genauer beschreibt. Grundsätzlich ginge es darum, bestehende Angebote auszubauen und neue Attraktionen zu schaffen. Das betreffe die Bereiche Tourismus, Freizeit, Gewerbe und Kultur. Wie in einer Mitteilung ausgeführt wird, brauche es auch in Glarus neue Angebote. Zusammen mit den Feriendestinationen Elm, Braunwald und dem Kerenzerberg soll das Glarnerland für Gäste so attraktiver werden.