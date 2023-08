Profit oder Frust

Kein Kanton kann es sich leisten, die eigene Bank pleite gehen zu lassen. Keiner. Die wirtschaftlichen Folgen wären enorm. Die Rechnung ist nämlich simpel: Die Bilanzsumme der Graubündner Kantonalbank (GKB) übersteigt um rund 1200 Prozent die jährlichen Ausgaben des Kantons. Nicht auszudenken, was passieren würde, würde die Bank crashen. Der Kanton haftet in einem solchen Fall für die Verbindlichkeiten seiner Bank. Und stellt so sicher, dass den Gläubigern kein Verlust entsteht. Grund ist die uneingeschränkte Staatsgarantie.