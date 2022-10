Plötzlich gut genug

Den Arbeitgebern im Kanton Graubünden ­gehen die Arbeitskräfte aus. Ohne entsprechende Gegenmassnahmen fehlt im Jahr 2040 jeder fünfte Arbeitnehmer. Eine dieser möglichen Massnahmen ist die Anbindung von Personen im Rentenalter an den Arbeitsmarkt. Pensionierte sollen trotz Rente weiterarbeiten – und sowieso möglichst spät in Rente gehen. Menschen, die bisher fast schon in die Frührente gedrängt wurden, werden also plötzlich zu wertvollen, unverzichtbaren Arbeitskräften – und sind dann wohl auch nicht mehr zu teuer.