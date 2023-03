Technische Helfer für Seniorinnen und Senioren gesucht

Büchi und Biaggi wünschen sich eine breite gesellschaftliche Diskussion solcher Fragen, die alle angingen. Ihr Ziel: Ähnlich wie das Vorbild im Nachbarland auch in der Schweiz einen AgeTech-Kongress zu organisieren. Der soll, wenn alles klappt, noch in diesem oder allenfalls im kommenden Jahr in Zürich stattfinden. «Der Ort steht wohl bald fest. Wir sammeln derzeit fleissig Sponsoren und Mitstreiter», sagt Silvio Biaggi. Mit dem geplanten Kongress ist ein weiteres Anliegen von margerite.ch verbunden: Die Möglichkeiten der Kunst für das Thema Alter und AgeTech auszuloten und einzubringen. «Geräte und Lösungen sollen nicht sperrig, sondern sinnlich und schön daherkommen», so Biaggi weiter.