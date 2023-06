Urs Widmer ist neuer Finanzchef der GKB

Die Graubündner Kantonalbank (GKB) optimiert ihre Struktur und bildet dafür die zusätzliche Einheit «Finance & Risk». Geführt wird diese ab dem 1. September vom neu gewählten CFO Urs Widmer, der gleichzeitig Einsitz in die Geschäftsleitung nimmt. So heisst es in einer Medienmitteilung der GKB vom Donnerstagmorgen. «Urs Widmer bringt die erforderlichen Fähigkeiten und die Erfahrung mit, um die Bank im derzeitigen dynamischen und kompetitiven Umfeld zu positionieren und die Geschäftseinheit Finance & Risk zu führen», wird Bankpräsident Peter Fanconi in der Mitteilung zitiert. «Ich bin sehr motiviert, zusammen mit den erfolgreichen und eingespielten Teams und Mitarbeitenden in der neuen Geschäftseinheit Finance & Risk einen Beitrag zur Weiterentwicklung der GKB leisten zu können», sagt Widmer.

Urs Widmer startete seine berufliche Laufbahn im Consulting Business. Anschliessend hat er über 20 Jahre in verschiedenen Funktionen in der Finanzbranche gearbeitet. Während dieser Zeit war Widmer unter anderem auch als CEO sowie Mitglied der Geschäftsleitung tätig und konnte dadurch umfangreiche Führungserfahrung sammeln. Seine Laufbahn bei der GKB begann er im 2021 als Leiter Produktmanagement. Der 55-Jährige hat Betriebswirtschaftslehre an der Universität Zürich studiert und sich laufend weitergebildet. Er verfügt zudem über diverse Ausbildungen in den Bereichen Finanzen und Digitalisierung.

Andreas Lötscher ist seit über 20 Jahren CFO der GKB. Im September 2023 geht er in Teilpension und wird sich künftig anderen GKB nahen Aufgaben widmen. Dazu gehören die Mandate als Präsident des Verwaltungsrats der BZ Bank sowie der Diventa AG. «Wir freuen uns sehr, dass uns Andreas Lötscher erhalten bleibt und die Graubündner Kantonalbank weiterhin von seiner Expertise und seiner langjährigen Erfahrung profitieren kann», sagt CEO Daniel Fust.

Ab September 2023 setzt sich die GKB aus fünf Geschäftseinheiten zusammen:

– Corporate Center (CEO Daniel Fust)

– Märkte (Pascal Pernet)

– Marktleistungen (Martina Müller-Kamp)

– Digital Banking & Services (Enrico Lardelli)

– Finance & Risk (Urs Widmer)

Mit der Bündelung der vier Bereiche Finanzen & Controlling, Recht & Compliance, Asset & Liability Management und Risk Controlling unter der Leitung von Urs Widmer schafft die GKB laut Mitteilung die Voraussetzungen für weiterhin nachhaltigen Geschäftserfolg. (red)