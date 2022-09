Nur noch vier Tage pro Woche arbeiten

Handwerker sind gefragte Fachleute. «Gerade mal zehn Schreinerinnen und Schreiner haben diesen Sommer die Lehre an der gewerblich-industriellen Berufsschule in Ziegelbrücke abgeschlossen», sagt Andrea Stüssi von der Schreinerei Luchsinger in Schwanden. «Das sind etwa so viele, wie im letzten Jahr den Beruf wegen Pensionierungen aufgegeben haben», schätzt sie. Noch nicht dazugezählt seien diejenigen Schreiner, die sich beruflich neuorientiert haben.