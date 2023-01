Zuversicht aus dem Auditorium

Ein gut gelaunter Martin Vincenz durfte am Neujahrsapéro von Graubünden Ferien (GRF) nach einem virtuellen und einem abgesagten Anlass am Dienstag erstmals nach 2020 wiederum Gäste vor Ort begrüssen. Und das Interesse am ersten Stelldichein dieser Art im neuen Jahr war am Dienstag ungebrochen. Mehr als 200 Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Medien, Politik, Kultur und Sport aus dem ganzen Kanton kamen nach Chur. Erstmals fand der Anlass im Auditorium der Graubündner Kantonalbank statt.