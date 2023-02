Gritec schafft mehr Platz für das Hightechgeschäft

Innovation sei für den Kanton Graubünden extrem wichtig, «darauf sind wir angewiesen.» Das betonte der Bündner Volkswirtschaftsdirektor Marcus Caduff am Freitag in einer Ansprache in einem neuen Gebäude, in welchem einer innovativen Denk- und Handlungsweise täglich nachgelebt wird. Nach 15-monatiger Bauzeit hat die Gritec AG am Firmenhauptsitz in Grüsch ihr neues Technologiezentrum eröffnet. Die Erweiterung umfasst eine Fläche von 2850 Quadratmetern, investiert wurden zehn Millionen Franken. Das wurde am Freitag an einem Medienanlass vor Ort bekannt gegeben.