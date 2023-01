Mit den Neuen wird in der Äugstenhütte richtig gekocht

Dani Zurbrügg ist nur schweren Herzens gegangen. «Es war mir zeitlich nicht mehr möglich, die Hütte weiter zu führen», so der ehemalige Hüttenwart. Darum habe er nach fünf Jahren, als die Renovation begann, seine Arbeit als Hüttenwart an den Nagel gehängt. Auch wenn sich ihm durch den Jobwechsel neue Möglichkeiten aufgetan hätten, blickt der 50-Jährige wehmütig zurück: «Für mich war es das Schönste, wenn ich morgens oder abends in der Hütte bleiben konnte und nicht ins Tal fahren musste. Die Äugstenhütte ist wirklich ein magischer Ort. Auch gut gefallen haben mir die Hirschrufe in der Brunstzeit.»