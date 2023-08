Wie «McDonald’s» anfangs auf harten Widerstand in Glarus traf

Mittlerweile ist Ruhe eingekehrt, die Kritik an der «McDonald’s»-Filiale in Glarus verstummt. Ganz anders sah das vor 25 Jahren aus, als das Restaurant im Juni eröffnet wurde. In der Glarner Ausgabe der «Südostschweiz», wie die «Glarner Nachrichten» damals hiessen, erschienen mehrere Artikel und Leserbriefe zum Einzug des kleinen Stücks USA ins Glarnerland.