Frau Vögeli, was muss sich ändern, damit Sie im Glarnerland gerne alt werden?

Die «Glarner Nachrichten» treffen Barbara Vögeli an ihrem ersten offiziellen Tag als Geschäftsleiterin von Pro Senectute Glarus. Auf dem Boden ihres Büros an der Gerichtshausstrasse steht ein Willkommensgeschenk, das in Zellophan eingewickelt ist – noch ungeöffnet. Das Büro hat sie nicht gewechselt. Vögeli arbeitet schon seit fünf Jahren hier, zuletzt als stellvertretende Geschäftsleiterin. Anfang April hat sie ihren Vorgänger Peter Zimmermann abgelöst.