Nicht alle Pop-ups im Lido ziehen das Publikum an

Es ist der dritte Pop-up-Betrieb, der das Areal des ehemaligen Freibads Lido in Rapperswil-Jona beleben will: Löyly. Was halb Schweizerdeutsch tönt, ist Finnisch. Und schwer zu übersetzen. Es beschreibt den Moment, wenn in der Sauna Wasserdampf von heissen Steinen aufsteigt. Seit Montag lässt es sich in einem so beschrifteten Wagen auf der Wiese des halb abgerissenen Freibads saunieren.