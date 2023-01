Auf Investorensuche rund ums WEF

Wenn sich – wie vergangene Woche wieder – am Weltwirtschaftsforum WEF die Weltspitze aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft globalen Fragen widmet, nimmt auch eine andere Welt Davos in Beschlag: ein buntes Sammelsurium an Investoren, NGOs, Vermittlern, Unternehmern, Philanthropen und Start-ups, bei dem weniger die grossen Worte über die weltweiten Entwicklungen im Zentrum stehen, sondern die Suche nach neuen Geschäftspartnern und vor allem: frischem Kapital. Eines dieser Start-ups ist Twing Tec.