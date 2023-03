«Wir pumpen Wasser auf den Crap Sogn Gion, um es runterzuspülen»

Über den Klimawandel reden – und darüber, was man alles machen könnte, um den ökologischen Fussabdruck zu senken. Das machen viele Firmen. Gute Absichten zu haben und dann wirklich etwas zu tun, sind aber immer noch zwei paar Schuhe. Was die grossen Bergbahnen im Kanton Graubünden betrifft, so kann man sagen: Sie reden viel, machen aber auch jede Menge.